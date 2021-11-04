المتحدث العسكري: بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء وذلك بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن جمهورية مصر العربية والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.

جاء ذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدًا لدور المصري المحوري في محيطها القاري.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة , مؤكداً أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

وألقى السفير محمد كريم نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء، متمنياً أن يحقق رسالته المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه فى مواجهة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كلمة أشار فيها إلى أن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموى والإقتصادى والإجتماعى وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقى حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وألقى السفير عبد الرحيم القدميري الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء كلمة وجه فيها التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إنشاء مركز الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.​