"لطمة خفيفة".. تعليق مثير من يوسف زيدان على واقعة عمرو دياب

كتب- محمد شاكر

كتب الدكتور يوسف زيدان، منشورا دافع خلاله عن الفنان عمرو دياب، بعد واقعة ضرب أحد المعجبين الذين حاولوا التقاط صورة معه.

وقال زيدان: "نزعةُ الكراهية، المقيتة، التي تعمّقت في نفوس المصريين خلال العقود الماضية لأسباب عديدة، منها تهريج المقررات التعليمية وغياب الجهود التثقيفية وتدهور الأحوال العامة وتساقُط منظومة القيم".

وأضاف زيدان: أدَّت بنا هذه الحالة مؤخرًا إلى نشوب نشوة جاهلية متوحشة، في نفوسنا، تسعى للنيل والحطّ من كل شخص لامع، أو نابغ في أيِّ مجال.

وتابع زيدان: إذا سطع نجم الدكتور "مجدي يعقوب" ثار في ديارنا السؤال الأحمق: هل سيدخل الجنة في الآخرة وهو مسيحي ! .. وإذا حقّق اللاعب "محمد صلاح" مكانةً عالمية، حاصرناه بالانتقادات وحصرناه في الحال المرير الذي دفعه قبل شهرين، للإعلان عن أنه يقرأ كتاب: محاط بالحمقى ! .. وإذا بلغ "عمرو دياب" مكانةً فنية لم تتراجع خلال أربعين سنة، اهتاج معظمنا ضدّه لأن شخصًا سخيفًا شدَّ ملابسه، فلطمه المشدود لطمة خفيفة، وثار السؤال: هل يصح ذلك من نجوم الفن ! ثم اشتعلت نار الاعتراضات، فصارت "ترند" يدعو لمقاطعة عمرو دياب.

وواصل: الذي يقرأ بداية قصيدة "الأرض الخراب" للشاعر الأشهر في القرن العشرين "تي إس إليوت" سوف يفهم فحوى هذا التنبيه، وأهميته.. وربما يدرك قبل فوات الأوان، خطر الكراهية على الأفراد والمجتمعات.. وقد يعي ما قاله قدماء الحكماء : التشخيص أولُ العلاج ولو كان الأمر بيدي، لجعلتُ في الوزارة المزمع تشكيلها اليوم بمصر، وزيرًا للقيم الخلقية تكون المهمة الأولى لوزارته، هي ترسيخ القيم الثلاث العليا : الحق ، الخير، الجمال.. اللهمّ إني قد بلّغتُ.