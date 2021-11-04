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أسعار الزيت الجديدة.. بيان من التموين بشأن صرف مقررات شهر نوفمبر

11:42 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
أسعار الزيت الجديدة.. بيان من التموين بشأن صرف مقررات شهر نوفمبر

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه جرى صرف ما يقرب من 22% من مقررات شهر نوفمبر الجاري حتى الآن، وذلك وفقا لأسعار الزيت التي أعلنها الوزير مؤخرا.

عطل منظومة الخبز

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أهابت الأربعاء بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، أنه نظراً لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، فيجوز في هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه ليوم الأربعاء فقط، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.

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