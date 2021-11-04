Masrawy logo white

هل تعامل تأشيرة الزيارة العائلية معاملة الإقامة بالسعودية؟ مسؤول يُجيب

08:30 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
هل تعامل تأشيرة الزيارة العائلية معاملة الإقامة بالسعودية؟ مسؤول يُجيب

عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعود

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر إجراءات السفر إلى المملكة، وموقف تأشيرة الزيارة العائلية للأسر المصرية الراغبة في السفر إلى الأراضي السعودية.

وقال حنفي لمصراوي، إن الزيارات العائلية تعامل معاملة الإقامة، ومن حق الزوج المطعم بجرعتين في السعودية السفر إلى مصر لاستقدام زوجته وأولاده إلى المملكة على نفس الطائرة التي يعود عليها ويطبق عليهم باقي الشروط من أخذ جرعتين بمصر من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأكد أن أي مصري مقيم بالمملكة وحصل على لقاح كورونا بالسعودية، يأتي إلى مصر مصر وأخذ عائلته والسفر معه على نفس الطائرة المتجهة إلى المملكة، بشروط حصول الأسرة على تطعيمين داخل مصر من نفس التطعيمات المعتمدة بالمملكة، أو الحصول على تطعيم واحد في السعودية وتطعيم آخر في مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هي: فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد استرازينيكا، وجونسون آند جانسن، و سينوفارم، و ساينوفاك.

وأوضح حنفي، أن الشروط تشمل أيضا: عمل مسحة للأسرة وولي الأمر في مصر قبل السفر مباشرة، وعقب الوصول تحجر حجر منزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم عمل مسحة طبية أخرى في اليوم الخامس.

تأشيرة الزيارة العائلية الإقامة السعودية الإتحاد العام للمصريين بالسعودية

الخبر التالى:

شبورة ورياح والعظمى في القاهرة 28.. تفاصيل طقس الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قوات خاصة ومكافحة إرهاب.. تفاصيل تحرير رهائن من بلطجي الفيوم​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا