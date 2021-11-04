هل تعامل تأشيرة الزيارة العائلية معاملة الإقامة بالسعودية؟ مسؤول يُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر إجراءات السفر إلى المملكة، وموقف تأشيرة الزيارة العائلية للأسر المصرية الراغبة في السفر إلى الأراضي السعودية.

وقال حنفي لمصراوي، إن الزيارات العائلية تعامل معاملة الإقامة، ومن حق الزوج المطعم بجرعتين في السعودية السفر إلى مصر لاستقدام زوجته وأولاده إلى المملكة على نفس الطائرة التي يعود عليها ويطبق عليهم باقي الشروط من أخذ جرعتين بمصر من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأكد أن أي مصري مقيم بالمملكة وحصل على لقاح كورونا بالسعودية، يأتي إلى مصر مصر وأخذ عائلته والسفر معه على نفس الطائرة المتجهة إلى المملكة، بشروط حصول الأسرة على تطعيمين داخل مصر من نفس التطعيمات المعتمدة بالمملكة، أو الحصول على تطعيم واحد في السعودية وتطعيم آخر في مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هي: فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد استرازينيكا، وجونسون آند جانسن، و سينوفارم، و ساينوفاك.

وأوضح حنفي، أن الشروط تشمل أيضا: عمل مسحة للأسرة وولي الأمر في مصر قبل السفر مباشرة، وعقب الوصول تحجر حجر منزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم عمل مسحة طبية أخرى في اليوم الخامس.