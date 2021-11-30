حدث ليلا| السيسي يصدر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح.. وطوارئ بمطار القاهرة لمواجهة "أوميكرون"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 730 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296897 حتى اليوم.

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-مكتشفة متحور أوميكرون بجنوب أفريقيا تروي تفاصيل اكتشاف أول حالة

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، إنه بعد مرور 13 يومًا على اكتشاف المتحور الجديد من كورونا تبدو أعراض الإصابة بسيطة جدًا ومشابه لأعراض بيتا دلتا، وحالتين فقط دخلوا العناية المركزة.

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-خاص| لحظة فحص خبراء المفرقعات لجسم غريب أمام حي الهرم

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو يرصد لحظة ال مفعول جسم غريب عثر عليه أمام حي الهرم غرب الجيزة، مساء الاثنين.

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-يضم 25 بندًا منها "تعطيل الدراسة".. السيسي يصدر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

نشرت الجريدة الرسمية، نص موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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-بعد موافقة السيسي.. متى يطبق قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح؟

نشرت الجريدة الرسمية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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-مباني عملاقة.. ننشر أحدث صور لأبراج العاصمة الإدارية

نشر المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورا جديدة من المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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-​طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون"

‏أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، في التعامل مع الركاب القادمين من دول (جنوب إفريقيا وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني)، تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في هذه الدول، في إطار خطة الدولة لمكافحة عدوى انتقال الفيروس وتنفيذا لتعليمات لجنة الطوارئ العليا الخاصة بـ"كورونا".

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-مترو الأنفاق: افتتاح خط "العتبة / الكيت كات" يونيو 2022

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من العتبة إلى الكيت كات والزمالك، وتتفرع شمالًا لمحور روض الفرج، وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، وسيتم افتتاح الجزء الأول "العتبة – الكيت كات" في يونيو 2022.

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-وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع خلال فعاليات إيديكس 2021

التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، بالوزير محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام خلال الفترة من 29/11-2/12/2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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-عوض تاج الدين: تطعيم الأطفال من 12 لـ15 عاماً شرط موافقة ولي الأمر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخذت قرارًا بالنزول بسن التطعيم ضد كورونا إلى 12 عامًا؛ بسبب إجازة اللقاحات لتلك الفئة عالميًا، مشددًا على أن تعميم الجرعة الثالثة يتطلب استكمال تطعيم كل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا.

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-بالصور.. "حقوق إنسان النواب" تفتح قضية نقل جثامين المصريين بالخارج

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع مسئولين بوزارة الهجرة للاطلاع على إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

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-الكنيسة القبطية تشارك في صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا (صور)

شارك الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمال ألمانيا، أمس، في صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا.

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-وزارة الإنتاج الحربي تنشر صورًا لافتتاح السيسي معرض إيديكس 2021

نشرت وزارة الإنتاج الحربي صورًا لمعرض الصناعات الدفاعية المصري "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

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-رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة، وهدى عطية، مساعد وزير النقل للنقل البحري، والدكتور محمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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-بسكوت وكابتشينو.. ننشر أسعار 36 سلعة تموينية تصرف بداية من الأربعاء

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية على البطاقات لشهر ديسمبر المقبل، بداية من الأربعاء المقبل الموافق الأول من ديسمبر، والذي تمنح فيه الوزارة دعمًا وسلعًا غذائية بقيمة 50 جنيهًا، بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة، وما يزيد عن الـ4 أشخاص، يتم منحه دعمًا بقيمة 25 جنيهًا، وذلك لـ64 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية موزعين على 21 مليون بطاقة تموين.

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-السيسي يستقبل رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

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-"لا داعي للهلع".. رسالة من بايدن بشأن متحور "أوميكرون"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا داعي للهلع بسبب المتحورة أوميكرون لفيروس ‎كورونا‎، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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-إسبانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

أكدت إسبانيا اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا اليوم الاثنين.

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-ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت إسطنبول إلى 23 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت مدينة إسطنبول التركية وأجزاء أخرى من تركيا إلى مالا يقل عن 4 قتلى من بينهم فرد أجنبي و19 مصابا، متسببة في إحداث فوضى.

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-مصرع مواطن مصري في الكويت إثر انفجار لغم

أعلنت السلطات الكويتية مصرع مواطن مصري في منطقة شاليهات الجليعة، إثر انفجار لغم.

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-"إبرة بها مادة مجهولة".. وفاة مصري داخل دورة مياه عيادة في الكويت

ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن مواطن مصري عثر عليه متوفي داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير في ميدان حولي.

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