​​نقيب المهندسين يكشف حقيقة الإنفاق على مستشفى بدر من صندوق المعاشات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن كل ما أثير عن الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي أوامر إسناد من النقابة للتنفيذ أو الصرف من الصندوق.

واستشهد ضاحي، في بيان اليوم، بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هو إشاعات مغرضه، إنما الغرض منها إثاره جموع المهندسين وشق الصف والتشكيك في هيئة المكتب والمجلس الأعلى بغرض الانتخابات المقبلة.

وأضاف ان الجمعية العمومية عام 2016 وعام 2017 وافقت على إنشاء المستشفى قبل حضور المجلس الحالي والذي استلم مهامه في عام 2018 بعجز 222 مليون جنيه، حيث إن الأرض مخصصة منذ عام 2015 ولم يكن لها دراسة جدوى اقتصادية وليس لها تمويل.