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​الكنيسة القبطية تشارك في صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا (صور)

12:01 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

شارك الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمال ألمانيا، أمس، في صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا.

وترأس طقوس عمل زيت الميرون للكنيسة السريانية، غبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وأقيمت صلوات عمل زيت الميرون المقدس في دير السريان في مدينه ڤاربورج الألمانية.

وفي مارس الماضي، ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي بمناسبة عمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس الأنبا بيشوى العامر أحد أديرة وادى النطرون، بمشاركة الآباء الأساقفة.

ويتكون زيت الميرون المقدس، من 27 مادة مستخلصة كزيوت عطرية تضاف إلى زيت الميرون النقي، وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

وترأس البابا تواضروس طقس عمل الميرون المقدس العام الـ40 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالث في عهد البابا تواضروس الثاني حيث كانت المرة الأولى في عهده عام 2014 والثانية 2017.

الأنبا دميان أسقف ?الكنيسة القبطية الكنيسة السريانية ألمانيا

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