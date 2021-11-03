القابضة للمطارات تكشف موعد افتتاح مطار سفنكس الدولي

كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعادة 65% من الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي، و75% من الحركة بمطاري شرم الشيخ والغردقة، مقارنة بعام 2019، وذلك نتيجة لطلب العديد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية استئناف رحلاتها، خاصة إلى المدن السياحية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في تصريحات صحفية، إنه جاري الانتهاء من كافة أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي، ليستقبل 900 راكب في الساعة، وهي 3 أضعاف التشغيل السابق، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في شهر فبراير من العام المقبل 2022، وذلك استمرارًا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

ويحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المروري على مطار القاهرة الدولي، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم.