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النائب فريد البياضي يعود لممارسة عمله بالبرلمان بعد شفائه من فيروس كورونا

06:44 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
النائب فريد البياضي يعود لممارسة عمله بالبرلمان بعد شفائه من فيروس كورونا

النائب فريدي البياضي

مصراوي

عاد فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إلى ممارسة عمله بالبرلمان، بعد غياب أكثر من شهر ونصف عن العمل النيابي، لإصابته بفيروس كورونا.

وشارك البياضي، في لجلسات العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري وشارك في كافة المناقشات ورفض وأيد مشروعات قوانين، بعد أن وجه الشكر للمجلس على وقوفه بجانبه في أزمته.

وبالأمس عاد البياضي إلى مكتبه في المستشفى، بعد غياب شهر ونصف، واستقبله كافة العاملين عند دخوله إلى مقر مكتبه بالتورتة، موجها الشكر للجميع على هذا الاستقبال.

وفريدي صفوت نجيب البياضي ولد في القاهرة. وهو عضو منتخب في مجلس النواب المصري (2021-2026) وعضو سابق في مجلس الشورى المصري وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وناشط سياسي واجتماعي ونجل القس صفوت البياضي الرئيس الفخري للكنيسة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

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