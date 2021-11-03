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القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريباً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية

05:34 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريباً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية

طائرات القوات الجوية المصرية

كتب - محمد سامي و يوسف عفيفي:

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية، تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود في الجو، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم .

تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

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