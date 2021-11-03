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أكاديمية مصر للطيران: ١٢٥ مليون دلاور للتطوير.. و6 أجهزة لتدريب الطيارين

03:24 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
أكاديمية مصر للطيران: ١٢٥ مليون دلاور للتطوير.. و6 أجهزة لتدريب الطيارين

أكاديمية مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إن الأكاديمية أنفقت ١٢٥ مليون دلاور خلال الفترة الماضية للارتقاء بها، منها ٢٥ مليون دولار خلال ٢٠١٩ فقط، تم اتفاقهم على شراء أجهزة الطيران التمثيلي وتأهيل المتدربين والتوسع في انشاء مباني جديدة.

وأوضح الطحطاوى أن الأكاديمية لديها ٦ أجهزة للطيران التمثيلي، و ٦٤ فصلا علي أعلى مستوى لجميع الأنشطة التدريبية، مشيرا إلى أن الأكاديمية معتمدة لدى الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وأنها تقوم بتدريب كافة العاملين المتعاملين مع الركاب منذ دخول الراكب وحتى استلام الحقائب.​

أكاديمية مصر للطيران الطيار إيهاب الطحطاوي تدريب الطيارين

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