وزير القوى العاملة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمال المؤهلة

القاهرة- أ ش أ:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة (كاد ماسترز)؛ للتعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتوفير الخدمات التدريبية وشهادات الاعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.

وقال سعفان - على هامش توقيع البروتوكول اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة - إن المذكرة تهدف للتعاون من أجل إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط بسوق العمل وتلبي احتياجاته، وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.

وأضاف أنه سيتم تدريب الشباب من خلال تدريب 60 مدربًا متخصصًا في البرامج التخصصية منها 20 مدربًا على برنامج Fusion 360 بمجال تصميم الأثاث، و20 مدربًا على برنامج Fusion 360 بمجال التصميم المعدني (Sheet Metal) و20 مدربًا على برنامج AutoCAD بمجال الرسم الهندسي؛ وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين.

وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة التفاهم تتعهد الوزارة بإتاحة مراكز التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين، وتقديم أوجه التعاون مع الشركة لإتاحة برامجها التدريبية المتخصصة التي تؤهل الشباب للحصول على الشهادات المعتمدة، وتلبية احتياجات سوق العمل، فضلًا عن اختيار المتدربين المؤهلين للحصول على برامج إعداد المدربين، فضلًا عن إعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريب المدربين لـ60 مدربًا من المدربين الذين ترشحهم الوزارة، وتقديم الشهادات المعتمدة لجميع المدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، وكذلك تقديم 500 شهادة للمتدربين الذين يتم تدريبهم مستقبلًا بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، وتنظيم اجتماع سنوي يحضره ممثلو الشركة والوزارة من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ أحكام المذكرة.

وأكد سعفان أهمية التعاون مع هذه الشركة باعتبارها إحدى الشركات العالمية في مجال تدريب الشباب من أجل الحصول على فرص عمل طموحة تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من حيث وظائف المستقبل المستحدثة، ونقلهم لمستوى راقي من خلال هذا التدريب.

وتابع: "أننا عاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، والارتقاء بمستويات المتدربين وفق أحدث البرامج التدريبية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة؛ للوصول لشباب واعد ذو فكر مختلف، قادر على تحمل مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة".