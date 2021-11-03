وزير السياحة ونظيره البريطاني يبحثان سبل تعزيز التعاون -صور

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، Nigel Huddleston وزير الدولة البريطاني للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدني، لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد العناني عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات؛ منها السياحة والآثار، لافتاً إلى أهمية السوق البريطانية التي تعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي تصدرت المرتبة الأولى بالنسبة إلى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر في عام ٢٠٠٦، ثم حصدت المرتبة الثانية خلال الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، ولكنها تأثرت نتيجة وقف حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ منذ عام ٢٠١٥، ثم بدأ في العودة أواخر عام ٢٠١٩ بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية قراراً برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ، ولكنها عادت وتأثرت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، حتى عادت مرة أخرى بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى استقبال مدينة شرم الشيخ في أوائل أكتوبر الماضي أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، وأيضاً تشغيل خط طيران آخر بين مطارَي هيثرو بلندن والأقصر أمس.

وأشار العناني إلى آخر تطورات الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة في الفنادق والمنشآت السياحية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذها بكل صرامة، ونصائح السفر إلى مصر وإمكانية عمل تحليل PCR داخل المطارات المصرية بالمحافظات السياحية بسعر مناسب، موضحاً ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات طبية حال إصابة أحد السائحين بالفيروس أثناء وجوده في مصر.

وتحدث الوزير عن المنتجات السياحية الجديدة بالمقصد المصري، وتشغيل خط طيران جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، في إطار خطة الوزارة لربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين المحافظات السياحية المختلف لدمج المنتجات السياحية المختلفة؛ منها منتج السياحة الشاطئية ومنتج السياحة الثقافية.

وأعرب الوزير Nigel Huddleston عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى حبه لمصر؛ حيث زار مصر عدداً من المرات وتجول في معظم محافظاتها السياحية.

وأشاد Nigel Huddleston بنجاح حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي، لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب، مقدماً التهنئة للوزير على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، مشيرًا إلى شغف السائح الإنجليزي بالسفر إلى مصر وما تمتلكه من أنماط سياحية متنوعة.