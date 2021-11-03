وزيرة الثقافة: حصول مصر على جائزتين بالشارقة يعكس خصوبة التربة الإبداعية للوطن

كتب- مصراوي:

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، وتحمل شعار «هنا.. لك كتاب»، بمشاركة 1632 ناشرا عربيا وأجنبيا، و85 كاتبا ومبدعا وفنانا، من مختلف بلدان العالم وتحل عليه إسبانيا كضيف شرف.

حصدت مصر اثنتان من جوائزها هما جائزة كتاب العام لليافعين وفاز بها هروب صغير للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هاني عبد السلام الصادر عن دار نهضة مصر، وجائزة الكوميكس التى نالها كتاب (70 كيلو) للمؤلفة وئام أحمد محمود والرسام علي الزيني، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع.

وقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة للفائزين وأبدت الفخر بالتميز المصرى في مختلف المحافل العربية.

وقالت: الجائزتان تعكسان خصوبة التربة الإبداعية للوطن وتعبران عن ريادته الحضارية، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم لعناصر ومفردات قوى مصر الناعمة.

وخلال الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة وحاكم الشارقة جناحا الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية المشاركان فى هذه الدورة كممثلان لوزارة الثقافة وأهدته نسخة خاصة من موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، وأخرى من ألف ليلة وليلة طبعة دار الكتب والوثائق القومية، إضافة إلى الإصدار الوثائقي من كتاب مشاركات مصر الدولية في الاكسبو منذ تأسيسه والذي يعرض حاليا بإكسبو دبي كما أطلعته على أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب والمشاريع المستقبلية التي تسهم بها وزارة الثقافة المصرية في تعزيز الهوية وبناء الوعي حيث أقيم جناح هيئة الكتاب على مساحة 36 مترا ويضم أحدث إصدارتها مثل موسوعة المضللون لمحمد الباز، موسوعة الحضارة الفرعونية للنشء، أحداث إصدارات سلسلتى (ما، ورؤية) بالإضافة إلى العديد من العناوين الفكرية والإبداعية التي تصدرها الهيئة .