الري: تأهيل ٣٠٨٦ كيلومترًا من الترع وإزالة ١٣٥٠٠ حالة تعدٍّ على النيل والمجاري المائية -صور

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن؛ لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.

وأكد عبد العاطي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات؛ لردع كل مَن تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات".

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الري في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون ستة أشهر؛ حيث تم حتى تاريخه إزالة نحو ١٣٥٠٠ حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبًا، وبلغ إجمالي التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من ٦٩ ألف حالة إزالة.

وصرح وزير الري بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كل الاختبارات اللازمة، مشيراً إلى حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التي تم تأهيلها.

وأوضح عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، ويشمل المشروع ترعًا بأطوال ٩٦٠٣ كيلومترات حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٨٦ كيلومترًا، وجار العمل في أطوال تصل إلى ٤٥٩٣ كيلومترًا، واتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٢٤ كيلومترًا، كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقدًا لتأهيل المساقي بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٢٧ كيلومترًا، وجار العمل في باقي الأطوال.