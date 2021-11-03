بتكلفة 35 مليون جنيه.. تسليم المدفن الصحي الآمن بكفر داوود في المنوفية

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على تقرير من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة المنوفية أمس الثلاثاء للمدفن الصحي الآمن بمدينة كفرداوود والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 35 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، الأربعاء، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة قامت بتسليم المدفن الصحى لمحافظة المنوفية .



وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المدفن

الصحي الجديد تم إنشائه على مساحة 12 فدانا وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

وتابع: كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية والتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.