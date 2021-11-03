بدء تطعيم الأطفال من 15 عامًا بلقاح كورونا.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا اعتبارا من اليوم الأربعاء، موضحا أنه سيتم إدراج الفئة العمرية بين 15- 18 سنة للحصول على لقاح فايزر.

وقال "سعد"، في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايرز، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه إلى هذه الجرعات المتوفرة 8 ملايين كافية لتغطية هذه الفئة العمرية.