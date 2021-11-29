بالصور.. "حقوق إنسان النواب" تفتح قضية نقل جثامين المصريين بالخارج

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع مسئولين بوزارة الهجرة للاطلاع على إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

وقال النائب رضوان، إن أهمية دور الوزارة خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مؤكدًا أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير بشأن نقل الجثامين، وكان بمثابة حقنه البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل للسلطة التنفيذية متمثل في الوزارة المعنية وهي الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقة الخاصة بنقل الجثامين، لاسيما وأنها متداخله بين العديد من الوزارات.

بدوره أوضح السفير عمرو محمود مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده.

ولفت السفير عمرو محمود، إلى إن الوزارة تعمل على تمكين المصريين بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول على خدمات قنصلية بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار على المستوى الوطني.

وأكد أعضاء اللجنة آن الأوان للنظر على قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومي، مطالبًا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا: "لما نتكلم عن حقوق الإنسان للمصري في الخارج فأبسطها أنه يطمئن لما يحصله شيء هيدفن في بلده".



كما أكدت اللجنة على ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنه من خلال حزب برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤي للعودة للوطن على مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التي تشكل شأنًا هامًا ولكن تأثيره مرحلي فقط وليس محددًا للمهام او الرؤية الصلبة، وكذلك إفادة اللجنة بإنجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي.