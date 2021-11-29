عوض تاج الدين: تطعيم الأطفال من 12 لـ15 عاماً شرط موافقة ولي الأمر

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخذت قرارًا بالنزول بسن التطعيم ضد كورونا إلى 12 عامًا؛ بسبب إجازة اللقاحات لتلك الفئة عالميًا، مشددًا على أن تعميم الجرعة الثالثة يتطلب استكمال تطعيم كل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذى يبث على قناة Etc، اليوم الإثنين، أن تطعيم الأطفال من 12 لـ15 عاماً بلقاح كورونا هدفه توسيع دائرة الوقاية والحماية، مشددًا على ضرورة موافقة ولى الأمر كشرط لتطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما.

وأوضح أن الدولة كانت حريصة على إجراء تجارب واختبارات للتأكد من أن التطعيم المتاح لكورونا آمن.