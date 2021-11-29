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وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع خلال فعاليات إيديكس 2021

09:20 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع خلال فعاليات إيديكس 2021

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، بالوزير محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام خلال الفترة من 29/11-2/12/2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

محمد زكي محمد أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع إيديكس 2021

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