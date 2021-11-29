مترو الأنفاق: افتتاح خط "العتبة / الكيت كات" يونيو 2022

(مصراوي):

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من العتبة إلى الكيت كات والزمالك، وتتفرع شمالًا لمحور روض الفرج، وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، وسيتم افتتاح الجزء الأول "العتبة – الكيت كات" في يونيو 2022.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن 4 شركات مصرية تنفذ الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعدد 12 محطة وبطول 14 كم، ويبدأ من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، ونهاية بمحطة المساحة بالدقي، أما الجزء الثاني الذي بصدد الفحص الفني عبارة عن 5 كم، بمعدل 5 محطات تبدأ من ميدان الجيزة ويعبر للفسطاط والملك الصالح، ليتقابل في النهاية مع الخط الأول للمترو، قائلًا: "قريبًا سنعلن الشركة الفائزة بهذه المرحلة".

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