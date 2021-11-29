طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون"
كتب- محمد عبيد:
أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، في التعامل مع الركاب القادمين من دول (جنوب إفريقيا وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني)، تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في هذه الدول، في إطار خطة الدولة لمكافحة عدوى انتقال الفيروس وتنفيذا لتعليمات لجنة الطوارئ العليا الخاصة بـ"كورونا".
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، نسقت مع شركات الطيران وسلطات المطار المختلفة لمعرفة الركاب القادمين من هذه الدول، لإجراء تحليل ID NOW على الركاب القادمين من تلك الدول، بالإضافة لقيام الراكب بعزل ذاتي لمدة 14 يومًا مع عمل مسحة في اليوم السابع، للتأكد من خلوه من أي فيروس، وتقوم سلطات الحجر الصحي بتشديد الإجراءات داخل صالات الوصول على القادمين من الخارج سواء مصريين وأجانب.
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