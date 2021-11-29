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بعد موافقة السيسي.. متى يطبق قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح؟

07:38 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
بعد موافقة السيسي.. متى يطبق قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون بداية من غدٍ الثلاثاء، حيث نصت المادة 9 من القانون على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة الأولى من القانون على:

"لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير الآتي نصه:

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السيسي قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الجريدة الرسمية

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