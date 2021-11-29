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خلال استقباله أمين كنائس الشرق الأوسط.. رئيس الإنجيلية: نجدد عهدنا بتعزيز وحدة الكنائس

07:15 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
خلال استقباله أمين كنائس الشرق الأوسط.. رئيس الإنجيلية: نجدد عهدنا بتعزيز وحدة الكنائس

القس أندريه زكي خلال استقباله أمين كنائس الشرق الأ

كتب- مينا غالي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور ميشيل عبس أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "نجدد عهدنا بتعزيز الوحدة بين الكنائس، التي تعني لنا الكثير في خدمة شعب الكنيسة في مصر والشرق الأوسط، ونؤمن بدورنا في العمل على بناء روح المحبة والسلام بالكلمة والفعل".

كما شارك في اللقاء الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

أندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ميشيل عبس

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