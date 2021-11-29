السيسي يستقبل رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية
كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذي تم علي جانب فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.
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