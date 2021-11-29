Masrawy logo white

السيسي يستقبل رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

06:46 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
السيسي يستقبل رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

لقاء الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذي تم علي جانب فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي شركة هانوا الكورية الجنوبية الصناعات العسكرية محمد زكي

الخبر التالى:

خلال استقباله أمين كنائس الشرق الأوسط.. رئيس الإنجيلية: نجدد عهدنا بتعزيز وحدة الكنائس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

356718

إجمالي الإصابات

20347

إجمالي الوفيات

296167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر|حفل بالون دور.. بدء الإعلان عن ترتيب اللاعبين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا