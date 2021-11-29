وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة الاقتصاد ببلغاريا

كتب - محمود مصطفى:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، دانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد ببلغاريا لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، بمقر جناح الوزارة بمعرض إيديكس 2021.

وأوضح "مرسي" أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واصطحب مرسي" وزيرة الاقتصاد ببلغاريا في جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربى استعرضا خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الوزارة في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" وخلال الجولة تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبها أكدت وزيرة الأقتصاد ببلغاريا أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفةً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة ، معربةً عن تطلعها لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في بلغاريا.

وأشادت " فيزيقا " بما شاهدته من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربى كما أشادت بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر وأنها تتطلع لمشاهدة منتجات بلغارية بأيدى مصرية فى السوق المصرى والأسواق المجاورة حيث أن مصر تعتبر بوابة العبور للسوق الإفريقى والعربى.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات على الصعيدين العسكرى والمدنى.