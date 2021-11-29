الجمعية الشرعية: إعانات غذائية وطبية لـ 10 محافظات لمواجهة السيول

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية، موكب شاحنات تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية لـ 10 من المحافظات التي تواجه مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن القافلة تأتي ضمن الدور الوطني والإنساني للجمعية وشراكتها مع مؤسسات الدولة، واستهدفت توفير المواد الغذائية، والأغطية، وأدوية علاجية، وقوافل طبية، بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، لرفع المعاناة عن الأهالي جراء السيول المحتملة، وسرعة الاستجابة مع الأوضاع الناشئة عن ذلك.

وأشار إلى وصول القافلة مساء أمس إلى محافظات: جنوب سيناء، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الأقصر، أسيوط، وأسوان.

وأوضح، أن القافلة الخيرية الإنسانية موجهة إلى المحافظات التي قد تتعرض للسيول، ضمن مبادرة الجمعية الشرعية الرئيسية لرفع الكرب عن المكروبين، وتحمل مواد غطاء بعدد 20 ألف لحاف، إلى جانب المواد الغذائية الضرورية، والأدوية العلاجية، وكذا القوافل الطبية لتلك المحافظات، في إطار استعداد الجمعية لخدمة الأسر حال الاحتياج إلى تلك الخدمات بالمحافظات المعرّضة للسيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع وزارة التضامن وأجهزة الدولة المعنية".

كانت الجمعية الشرعية الرئيسية سارعت من منطلق واجبها الإنساني والوطني، في مواجهة الأزمات، إلى تقديم يد العون والمساعدات الضرورية للمُضارين من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخرًا.

ووفّرت الجمعية 5000 لحاف، إلى جانب 200 شنطة تموينية، وتوفير كميات من الأدوية، والإعانات العاجلة للمتضررين من السيول بأسوان، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مع المساهمة في حصر الأسر المتضررة، وتوحيد الخدمات المقدمة لتحسين أوجه الدعم للمُضارين.