بسبب كورونا.. قرار من دير السيدة العذراء السريان بشأن الزيارات في فترة صوم الميلاد

كتب- مينا غالي:

أعلن دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون عن فتح أبوابه للزوار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

أشار الدير، في بيان له إلى أنه يعتذر عن استقبال الخلوات من الشباب خلال الفترة الراهنة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، والامتناع عن الزيارة للدير في حالة ظهور أي أعراض اشتباه بفيروس كورونا أو الإصابة بالإنفلونزا.

واستعدت الأديرة القبطية لفترة الصوم، والتي تكثر خلالها زيارات الأديرة، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، لاسيما وأن فترة الصوم تعد من فترات ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، عن غلق أبواب الدير أمام الأفراد والرحلات فترة صوم الميلاد المجيد، أيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس.

وأضاف الأنبا بيجول في بيان له، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحا حتي السابعة مساءا، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن غلق الدير في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء الجمعة والسبت والأحد فقط، بحيث سيكون الدير مفتوحًا لنوال البركة.

وأكد الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان له، أنه لن يتم السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وشدد الأنبا يسطس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وامتناع الأشخاص الذين يعانون ولو ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال عن الحضور للدير، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

من جهته، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، عن غلق أبوابه طوال فترة صوم الميلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

ودعا دير الأنبا باخوميوس الزائرين، إلى الالتزام بكل الإجراءات مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد بين الأفراد.​