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بشرة خير.. "سياحة النواب" تعلق على قرار فتح رحلات العمرة للمصريين

10:41 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
بشرة خير.. "سياحة النواب" تعلق على قرار فتح رحلات العمرة للمصريين

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن قرار وزارة الحج السعودية بشأن فتح رحلات العمرة للمصريين اعتبارا من الأربعاء المقبل، بشرة خير للجميع.

واشترطت المملكة العربية السعودية، على المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة بها، أن يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء العمرة، دون حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية دون المملكة، يطبق عليهم إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من انتهاء الحجر المذكور، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "بي سي آر" سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة أن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.

ويتم التنسيق مع الوكلاء بالسعودية لحجز رحلات العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا.

مجلس النواب رحلات العمرة وزارة الحج السعودية بشرة خير

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