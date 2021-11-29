من مرفق "الكهرباء" إلى المواطن.. 7 خطوات يجب اتباعها عند تأخر تركيب العداد

كتب-محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي يعمل الجهاز على المساعدة فيها كي يستفيدوا من الخدمات الكهربائية المقدمة لهم من خلال شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية والتى تقدم خدماتها لما يقرب من ٣٧ مليون مشترك.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه من بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمني و هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهي كالاتي :

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

3- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

4- يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

5- صورة من طلب تركيب العداد.

6- صورة من أي إيصالات مسددة.

7 - يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حل ويتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل.

