حالة الطقس الاثنين.. شوائب عالقة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك شوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 33 - الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 31 - الصغرى 20

بورسعيد: العظمى 30 – الصغرى 21

الزقازيق: العظمى 33 – الصغرى 20

سوهاج: العظمى 34 - الصغرى 15

أسوان: العظمى 36 - الصغرى 16

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