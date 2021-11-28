للحصول على تأشيرة العمرة.. هذه اللقاحات معتمدة في السعودية بعد فتح الطيران

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح باب العمرة أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها وشملت مصر.

ويرصد "مصراوي" اللقاحات المعتمدة لدى المملكة ومنظمة الصحة العالمية للحصول عليه على تأشيرة العمرة وذلك على النحو التالي:

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة: (فاييزر بيونتك - موديرنا - اكسفوبد استرازينيكا - جانسن) على أن يدخل المملكة بدون حجر مؤسسي.

اللقاحات المعتمدة للدخول إلى المملكة:

(سينوفارم - ساينوفاك - أي لقاح أخر معتمد للصحة العالمية) على أن يدخل حجر مؤسسي ٣ أيام مع عمل PCR في اليوم الثالث.

تنويه: يشترط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

- لا يمكن التقدم بطلب جديد حال وجود طلب قائم.

-قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل:

وكان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل اشتراطات قدوم المعتمرين من خارج السعودية لأداء العمرة، عقب فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين.

وجاءت الاشتراطات على النحو التالي:

- يشترط التحصين بحرعتين لكافة الخارجين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة.

- أن يكون الشخص القادم إلى المملكة مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة:

السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون تطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية:

تطبيق الحجر المؤسسي في مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين، وبعد مضي 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسي، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "PCR" سلبية حتى يتوجه مباشرة لأداء مناسك العمرة.

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