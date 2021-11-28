القابضة للمطارات: تكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة متحور "أوميكرون"

كتب- محمد عبيد:

وجّه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد - والمتبعة منذ بداية الجائحة - في كافة المطارات وخاصة المطارات الدولية، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وفي ضوء الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة المتحور الجديد بالمطارات المصرية وآليات التعامل مع القادمين لمصر جوًا من البلدان الأفريقية التي ظهرت بها السلالة الجديدة، سواء كانت مصر وجهتهم الأخيرة أو المارين بها من ركاب الترانزيت.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية - تم إصدار تعليمات بضرورة الاستمرار في تكثيف الإجراءات الوقائية داخل مقار العمل وأماكن تواجد العاملين لمواجهة الفيروس.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية التي حصلت على الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج AHA من المجلس العالمي للمطارات ACI منذ بدء الجائحة بلغت 11 مطارًا دوليًا، بعد المراجعات التي تمت للتأكد من مطابقة الإجراءات الصحية المعتمدة من الجهات المحلية والدولية.