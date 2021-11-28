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عقب لقاء وزير الدفاع بالنواب.. برلماني: جيشنا باسل لايقهر وقدراته فاقت الخيال

01:26 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
عقب لقاء وزير الدفاع بالنواب.. برلماني: جيشنا باسل لايقهر وقدراته فاقت الخيال

النائب طارق عبدالعزيز

وجه النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، وإلى رئيس أركان الجيش المصري، على ما يقومون به من بطولات، مؤكدًا أنه على المصريين أن يفخروا بقيادتهم الوطنية، وأن إخلاصهم ووطنيتهم، راسخين ومستقرين.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، عقب الدعوة التي وجهتها وزارة الدفاع لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن القوات المسلحة استعرضت أمام النواب التحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا، واستعرضت الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي تقوم بها القوات المسلحة، بهدف حماية أمن الوطن، مشددًا على أن ما استمع له النواب، من قدرات الجيش المصري فاق الخيال في الرقي والتحديث والتطوير، وأن ما يقوم به الجيش خلال الفترة الماضية، تنوء عن حمله الجبال.

ووجه رسالة المصريين: "افخروا برئيسكم القوي الأمين، الشريف الواعي، افخروا بجيشهم الوطني افخروا بقيادات القوات المسلحة الشرفاء، وللشعب المصري اطمئنوا خلفكم وأمامكم جيش باسل لايقهر بعزيمة الأبطال لايرى إلا مصلحة الوطن".

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