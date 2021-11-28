​​برلماني: الرئيس السيسي لا يرضى بأنصاف الحلول

أكد النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، وعضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء، بشأن منظومة إنتاج الأسمدة ينذر باقتراب حل هذه المشكلة جذريًا.

وأضاف الديب في بيان له، أن الرئيس السيسي لا يلجأ للمسكنات وحريص دائما على وضع حلول جذرية للمشاكل، وأنه أكد أكثر من مرة على اهتمامه بقضايا الفلاحين، وهو ما ظهر جليا في عدة مشروعات لعل آخرها تبطين الترع لتسهيل وصول المياه الي نهاياتها وتقليل نسبة الفقد، إلى جانب العمل على حل أزمة نقص الأسمدة.

وأكد الديب أن الأسمدة، من أهم المدخلات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتفق مع خطط الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وإعلانه كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة المصرية.