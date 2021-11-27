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حالة الطقس الأحد.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة والقاهرة تسجل 30

10:17 م السبت 27 نوفمبر 2021
حالة الطقس الأحد.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة والقاهرة تسجل 30

الطقس

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود شبورة مائية من 5 صباحًا إلى 7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 30 - الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 28 - الصغرى 19

بورسعيد: العظمى 27 - الصغرى 18

الزقازيق: العظمى 30 - الصغرى 17

سوهاج: العظمى 31 - الصغرى 15

أسوان: العظمي 33 - الصغرى 16

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