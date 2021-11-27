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​رئيس العربية للتصنيع: المعدات المصرية المشاركة فى Edex 2021 بأيدٍ مصرية 100%

09:53 م السبت 27 نوفمبر 2021
​رئيس العربية للتصنيع: المعدات المصرية المشاركة فى Edex 2021 بأيدٍ مصرية 100%

الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصني

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تقدم عدة معدات وأنظمة جديدة على هامش معرض "إيديكس 2021"، في مجالات أنظمة الملاحة، وعمرات الطائرات، مشيرًا إلى أن أكثر النقاط أهمية في المعدات المشاركة كونها بأيدي مصرية 100%؜.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس 2021.

الفريق عبدالمنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع معرض إيديكس 2021

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