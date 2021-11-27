مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

كتب- محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران، والمنعقد ببروكسل لطرح جهود الشركة في الشأن، ووجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الامور التي جري مناقشتها، تأكيدًا لدورها الفعال في خفض الانبعاثات والالتزام بتحقيق اهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الانبعاثات على قائمة أولوياتها في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي.

وأضاف أبو العينين أن الشركة عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20% مما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخي، كما قامت الشركة بإدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية، وأيضًا الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفى مصر للطيران، والبحث في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية مما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية و دراسة استخدام الوقود المستدام.

وتم عقد مناظرة بحضور مدير اتحاد النقل الجوي الدولي "آياتا"، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الاوروبي والرئيس التنفيذي لشركة "إيزي جيت"، كما تم مناقشة مستقبل الطيران في ضوء خطة 2030 و2050، واستخدام الوقود الحيوي للوصول الي صفر انبعاثات بحلول 2050، والاستثمار في تكنولوجيا صناعة الطيران، وشارك من الشركة في المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

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