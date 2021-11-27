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اعتبارًا من السبت.. دخول كل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى السعودية

07:43 م السبت 27 نوفمبر 2021
اعتبارًا من السبت.. دخول كل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى السعودية

وزارة الداخلية السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

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