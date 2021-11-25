بعد فتح الطيران لمصر.. تعرف على الفئات المستفيدة من قرار السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، التابع لوزارة القوى العاملة، عن الفئات المستفيدة من قرار السعودية، بفتح الطيران المباشر إلى مصر، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وقال رجائي لمصراوي، إن القرار الصادر، يتزامن مع قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية تأشيرات العاملين المتواجدين حالياً خارج السعوديه إلى٣٠/١١ وكذلك تمديد إقامة من تنهى إقامته حتى هذا التاريخ.

واستعرض الفئات المستفيدة، موضحا أن القرار، يخص جميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر "ترانزيت"، بعدما كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين وهذه فئة غير قليلة والتي تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المستفيدين من هذا القرار أيضا: أصحاب الأعمال السعوديين والذين جمدوا إجراءات استخراج تأشيرات عمل جديدة مما أثر بالسلب على سير أعمالهم".

وتابع: كما يستفيد من القرار، أصحاب تأشيرات الزيارة، من غير فئات الكوادر الطبية والمعلمين حتى يتم لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة الى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.

ووجه رئيس المكتب العمالي بالرياض، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين وقيادات المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات السفر بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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