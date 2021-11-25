السعودية تعلن فتح الطيران المباشر إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الدول هي :اندونيسا، باكستان البرازيل، فيتنام، مصر، الهند.