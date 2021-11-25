لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة إلى المواطنين بشأن الطقس

كتب يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٥ درجة، والسواحل الشمالية ٢٣درجة، شمال الصعيد ٢٦درجة، وجنوب الصعيد ٢٩درجة.

وأضافت الهيئة، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح عاجلة إلى المواطنين قائلة: "لا تنخدعوا بإرتفاع درجات الحرارة، في الفترة القادمة، وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ونتمنى لكم دوام السلامة".