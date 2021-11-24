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بمشاركة 100 عارض.. "الزراعة": مهرجان العسل فرصة ذهبية للمهتمين والمصنعين - صور

05:16 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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كتب-أحمد مسعد:
قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مهرجان العسل الذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء في حديقة الأورمان على مدار 3 أيام، يعد فرصة ذهبية لكافة المهتمين بصناعة وتربية العسل، حيث يحتوي المهرجان ندوات حول السلوك الصحيح لتربية النحل.

وأضاف "عزوز" في تصريحات لمصراوي، أن أسعار المنتجات بالمهرجان هذا العام أقل من منافسيها على حسب كل عارض، مؤكدًا على إزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصري للخارج خاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وتابع:"إقامة المهرجان بحديقة الأورمان، يساهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك".

ولفت رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن معرض هذا العام، يشهد تطورًا كبيرًا من قبل العارضين، من ناحية الأفكار المبتكرة، في المنتجات، وأسلوب العرض، والتعبئة.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان العسل المصري صباح اليوم في دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل"، وينظمه اتحاد النحالين العرب، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

مهرجان العسل عسل النحل حديقة الأورمان

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