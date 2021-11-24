"مصر للطيران": 1231 رحلة شحن نقلت 93 ألف طن بزيادة 23‎% عن 2019.. وتطوير قرية البضائع

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن إجمالي عدد رحلات البضائع للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بلغ نحو ١٢٣١ رحلة، بزيادة ٢٣% عن عدد الرحلات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وبلغ إجمالي الحمولة المنقولة في العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ تقريباً ٩٣ ألف طن بزيادة ٤٠% عن حجم الحمولة المنقولة في عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وأضاف نبيل، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم استغلال طائرات الركاب في فترة غلق المجال الجوي المصري من ١٩ مارس ٢٠٢٠ حتى الأول من يوليو ٢٠٢٠، بتعديل تلك الطائرات والاستفادة القصوى للكابينة بعد أخذ الموافقات اللازمة من السلطات، لنقل الشحنات غير القابلة للاشتعال.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إلى أن تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" قال إن نشاط الشحن الجوي يمثل حالياً ٣٠% من حركة الطيران بعدما كان يمثل من ١٠ إلى ١٥% قبل جائحة كورونا.

وتابع نبيل: وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث أسطول الشحن الجوي بجانب تحديث أسطول طائرات الركاب، من خلال خطة محددة في التوسع في نقل حركة البضائع جواً، بزيادة عدد طائرات البضائع أو استغلال الفراغات المتاحة على طائرات الركاب؛ لمواجهة حجم الطلب المتزايد على الصادرات المصرية.

وتابع الطيار عمرو نبيل: الصادرات المصرية وبخاصة الحاصلات الزراعية من الفواكه والخضراوات مطلب كبير في السوق الأوروبية والشرق الأقصى، وبناء عليه تم زيادة شبكة خطوط الشحن الجوي وفتح خطوط جديدة وزيادة الاتفاقيات الثنائية مع شركات شحن جوي أخرى، للوصول إلى أبعد النقاط التي لا تصل إليها شبكة "مصر للطيران" في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس شركة الخطوط الجوية: لم نقف عند هذا الحد بل دفعنا النجاح الكبير الذي حققه نشاط الشحن الجوي خلال جائحة كورونا إلى التفكير في استراتيجية جديدة، تقوم على وجود أسطول كبير خاص بالشحن الجوي فقط وتوسعة حجم النشاط، وبناء عليه تم التفكير أيضاً في توسعة قرية البضائع بمطار القاهرة، مقر مركز عمليات مصر للطيران، والمقامة على ٧٠ ألف متر مربع، والتفكير للوصول إلى ما يعرف بـCargo City.