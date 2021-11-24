"مصر للطيران": التشغيل تخطى النسبة المتوقعة لـ"الإياتا".. و3 خطوط جديدة

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو نبيل، رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، إن تشغيل الشركة تخطى النسبة المتوقعة من منظمة "الإياتا"، والتي توقعت أن تكون نسبة التعافي في التشغيل في عام 2021 نحو 53%.

وأضاف نبيل أنه من المخطط أن تتضاعف رحلات شبكة الشركة أسبوعياً في عام 2026 عن عدد الرحلات المنفذة حالياً أسبوعياً وقدرها 385 رحلة، ومن المخطط أن تصل شبكة مصر للطيران إلى 96 مدينة في عام 2026 بدلاً من 65 مدينة حالياً، بنسبة زيادة 47‎%، عند توافر الطائرات المزمع الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية": تخطط الشركة الوطنية لزيادة أسطولها لمعظم الطرازات (العريضة- المتوسطة) من خلال عمل مفاوضات مع الشركات المصنعة والمؤجرة لتلبية احتياجاتنا، وتمكنا من فتح وجهات جديدة في إفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى، وزيادة الترددات لتلك الوجهات، وبالفعل من المقرر تشغيل خط (دكا) في بنجلاديش الشهر المقبل، و(كينشاسا) في شهر مارس المقبل، و(دبلن) في أيرلندا يونيو المقبل.

ونوه نبيل بأنه تم الانتهاء من إنشاء نشاط جديد منخفض التكاليف تابع للشركة، وسيتم الإعلان عنه قريباً والذي يستهدف شرائح جديدة من المصريين والأجانب وتغطية نقاط جديدة بالشبكة.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية في مجال تنشيط حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر: كان لنا التعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطلاق مبادرة دمج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بمدن السياحية المصرية، بعضها البعض للتسهيل على السائح القيام بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد؛ حيث قُمنا بتشغيل خط مباشر بين الأقصر وشرم الشيخ، وجار دراسة تشغيل خطوط أخرى وفقاً لحجم الطلب، كما قُمنا بتشغيل خط (الأقصر/ لندن) بعد توقف دام سنوات، وكذا (الأقصر/ مدريد)، و(براغ/ الغردقة)، و(بودابست/ الغردقة)، لربط العواصم الأوروبية بالمدن السياحية مباشرة.

وأشار الطيار عمرو نبيل إلى أن الشركة الوطنية لم تقم بالاستغناء عن أي من العاملين أو خفض أي من المميزات التي يتمتعون بها، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة وصناعة الطيران، وذلك من منطلق واجبها الوطني والإنساني؛ بل قامت بتوفير الرعاية الصحية المتميزة، وزيادة أسرّة العزل للعاملين وكذلك قامت بتطعيم كل العاملين، وجار تطعيم أسرهم بمستشفى مصر للطيران.