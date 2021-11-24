كتب - أحمد جمعة:

شهدت الأعداد الرسمية لإصابات كورونا في مصر، انخفاضًا تدريجياً لليوم الرابع على التوالي، في خضم الموجة الرابعة للجائحة.

وفي أحدث إحصاء رسمي، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن 856 إصابة بكورونا جديدة، رفعت إجمالي المرضى إلى 352123 حالة منذ انتشار الوباء في البلاد.

وبدأ انخفاض الإصابات منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ سجل البيان الرسمي 902 حالة إصابة يوم السبت، ثم 884 حالة يوم الأحد، و870 حالة يوم الاثنين، انتهاءً بـ 856 حالة أمس الثلاثاء.

وبالتزامن، استقر مؤشر التعافي من كورونا عند مستوى 83.3%، بالنظر إلى شفاء 293374 حالة من أصل 352123 مريضًا.

في حين، استقرت الوفيات عند مستوى الـ 60 حالة يومياً، ووصل مؤشرها إلى نحو 5.6%، بالنظر لوفاة 20052 حالة.

انكسار الذروة

توقّع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تنكسر ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحالية خلال شهر ديسمبر المقبل، لكن على العكس من المحتمل أن تزداد الإصابات مجددا وأن تكون هناك موجة خامسة بإصابات مرتفعة خلال الربع الأول من العام المقبلة.

وسبق أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لا زالت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معظم الحالات بسيطة ومُسيطر عليها وهناك استيعاب لها.

وأضاف أن "الوباء مازال موجودًا والحالات موجودة، ولا بد من الاستمرار في عملية الوقاية وأخذ اللقاحات لأنها قضية حيوية للتعامل مع الفيروس".

وقال مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إن هذا الانخفاض التدريجي يعد مؤشرا لتجاوز ذروة الموجة الرابعة، قبل أن يُكمل "يجب أن يستمر هذا الانخفاض لنحو أسبوعين متواصلين لا ترتفع فيهما الإصابات مجددًا".

وطالب بضرورة الحذر وعدم التهاون أو التخلي عن الإجراءات الاحترازية باعتبارها "أساس النجاة من هذه الجائحة"، جنبا إلى جنب من الحصول على لقاحات كورونا التي وفرتها الدولة مؤخرا.