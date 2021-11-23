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الجامعة الأمريكية: إدراج 8 من أساتذتنا لأفضل 2٪ من علماء العالم

02:15 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إدراج 8 من أساتذتها في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2٪ من العلماء في العالم.

وبحسب بيان اليوم، قام بإعداد القائمة خبراء من جامعة ستانفورد، وذلك من خلال قاعدة بيانات Scopus والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة، ومن كتب ومنشورات متعددة. تضم القائمة أكثر 2٪ من العلماء الذي تم الاستشهاد بأبحاثهم في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي.

ويعتمد تقييم هذه القائمة، على الاستشهادات العلمية للباحثين ومؤشر هيرش h-index لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm-index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.

الجامعة الأمريكية جامعة ستانفورد الأمريكية أفضل العلماء في العالم

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