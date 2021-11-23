حالة الطقس.. الأرصاد: 3 ساعات لا يجب النزول فيها إلى الطرق الصحراوية أو الزراعية

(مصراوي):

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شبورة مائية كبيرة تبدأ من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه على المواطنين عدم النزول إلى الطرق السريعة أو الصحراوية وتلك التي قريبة من المسطحات الخضراء في الفترة ما بين الساعة الخامسة فجرًا والثامنة صباحًا، بسبب كثافة الشبورة المائية.

وأوضح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" تقدير الإعلامية إنجي أنور، أن التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من اليوم الثلاثاء، باستاثناء الشبورة الكثيفة.

وعن أمطار الإسكندرية، أكد شاهين أن الأمطار استمرت في الهطول على المحافظة منذ يوم الجمعة بلا توقف، ما تسبب في زيادة كمية المياه في الشوارع.

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة استمرت بشكل متواصل حتى بعد الظهر، مضيفا أنه منذ العصر تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق لتسقط أمطار متوسطة الشدة على بورسعيد، واتجهت الآن إلى شمال ووسط سيناء.

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