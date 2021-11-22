حدث في 8 ساعات| وفاة محاربة السرطان وحقيقة رفع أسعار سكر التموين
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، ومحاربة السرطان سلمى الزرقا، وقرار رئاسي بتعديل أحكام قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، بالإضافة إلى حقيقة رفع أسعار سكر التموين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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