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حدث في 8 ساعات| وفاة محاربة السرطان وحقيقة رفع أسعار سكر التموين

07:21 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| وفاة محاربة السرطان وحقيقة رفع أسعار سكر التموين

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، ومحاربة السرطان سلمى الزرقا، وقرار رئاسي بتعديل أحكام قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، بالإضافة إلى حقيقة رفع أسعار سكر التموين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أسعار سكر التموين أسماء مصطفى سلمى الزرقا السيسي البطاقات التموينية شركة مياه الشرب التعريفة الجمركية

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