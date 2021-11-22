قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى: تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.